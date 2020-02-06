نجران 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسالتقى صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن هذلول بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة نجران, في مكتبه بالإمارة اليوم، نائب مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.واطلع سموه خلال اللقاء على الإجراءات الوقائية التي اتخذتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة نجران لمكافحة فيروس كورونا، كما ناقش سموه سير العمل وما تقدمه المديرية من خدمات صحية في مدينة نجران ومحافظات المنطقة.وأشاد سمو الأمير تركي بن هذلول بالجهود التي يقدمها منسوبي الشؤون الصحية بمنطقة نجران، مؤكداً على أهمية الاستمرار في العمل على تحسين الجودة والارتقاء بمستويات الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي التي تتوافق مع تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على توفير الرعاية الصحية الشاملة و تقديم خدمات صحية مميزة تلبي احتياجات المستفيدين منها.// انتهى //12:13ت م0071