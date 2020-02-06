نجران 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واستقلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، بطاقة أول متطوع بالمنطقة في برنامج التطوع الإسكاني، لتقديم خدمات تطوعية لخدمة المجتمع، في المشاريع التطوعية أو المنظمات غير الربحية أو الحكومية، حيث وقع سموه على وثيقة التطوع رقم "1".وأكد سموه خلال استقباله مدير فرع وزارة الإسكان بالمنطقة، المهندس مانع بن محمد الصقور، أن التطوع بالنسبة للشعب السعودي أمر فطري، ومن أخلاقه وضمن قيمه، مبديًا تفاؤله بأن منطقة نجران سوف تسجل تجاوزًا في أعداد المتطوعين عن المستهدف لعام 2020، والمحدد بعدد 315 متطوعًا.وهنأ الأمير جلوي بن عبدالعزيز فرع وزارة الإسكان بالمنطقة بمناسبة استلام شهادة التميّز في تحقيق المستهدفات لعام 2019م، والتي تحققت في مجالات الإسكان التنموي، وبرنامج دعم الإيجار، والأراضي المجانية، والوحدات الجاهزة من السوق، والبناء الذاتي، وغيرها .وحث سموه على مواصلة الجهود، ومضاعفتها، ليس لتحقيق المستهدفات فحسب، بل لتجاوزها وتخطي ماخُطط ورُسم له، ومسابقة الزمن، من أجل الوصول لخدمة الأجيال المقبلة، ليس لسد الاحتياج الحالي فقط .// انتهى //12:22ت م0076