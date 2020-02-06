المدينة المنورة 12 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 06 فبراير 2019م واسنظمت جامعة طيبة اليوم، محاضرة علمية حول "فيروس كورونا"، قدمها أطباء وأكاديميون مختصون في علم الفيروسات والطب الوقائي وصحة المجتمع, وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بالجامعة.وبدأت المحاضرة بالتعريف بفيروس كورونا الجديد (ncov-2019) وبداية ظهوره وانتشاره, وتحديد فصيلته وطرق انتقاله ومدة حضانته، والتعريف بأخطار الوباء, وسبل انتشار عدوى فيروس كورونا الجديد عبر الجهاز التنفسي عن طريق السعال أو العطاس, واستعرض المحاضرون جملة من التوصيات للوقاية من الأمراض الوبائية في حال ظهور العدوى - لاسمح الله - .من جانبه أكد معالي مدير جامعة طيبة الدكتور عبد العزيز السراني أن انعقاد المحاضرة يأتي انطلاقاً من دور الجامعة تجاه المجتمع, وبأهمية تفعيل الدور التثقيفي والتوعوي عن القضايا المستجدة وإعداد الخطط الوقائية في مختلف المجالات.// انتهى //12:23ت م0077