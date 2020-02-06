أبوعريش 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسبدأت أمس برامج حلقات تحفيظ القرآن الكريم لتعليم الكبار التلاوة والتجويد في دورتها ٣٢ للعام الحالي، والتي تنظمها جمعية تحفيظ القرآن الكريم الخيرية بمحافظة أبوعريش، وذلك بجامع القرعاوي بالمحافظة، ضمن دور الجمعية في أداء رسالتها في تعليم كتاب الله، تلاوة وحفظاً ورفع جودة القراءة لدى أفراد المجتمع.وشارك 70 دارسًا في انطلاق الحلقات، التي تستهدف تعليم الكبار من طلاب المرحلة الثانوية فما فوق ومن الموظفين والأئمة والعمال والمتقاعدين، إلى جانب تعليم الأميين الفاتحة وقصار سور القرآن الكريم.وتنقسم الحلقات التي تقام في الفصل الدراسي الثاني من كل عام إلى أربعة مستويات، الأول منها للمبتدئين ويشمل تعليم الأميين الفاتحة وقصار السور، وتعليم المتقدمين تلاوة العشر الأول والبسملة والاستعاذة ومراتب القراءة وأحكام النُون الساكنة والتنوين، فيما يشمل المستوى الثاني تحسين التلاوة للمشاركين من سورة الحديد إلى سورة ياسين وتعليم أنواع المدود وأحكام اللامات السواكن.ويشمل المستوى الثالث إكمال منهج التلاوة من سورة فاطر إلى الأنبياء وتعليم مخارج الحروف وصفاتها وطريقة أدائها بالشكل الصحيح، ويتضمن المستوى الرابع منهج التلاوة من سورة طه إلى نهاية المصحف، إلى جانب بيان أحكام الوقف والابتداء.// انتهى //12:24ت م0078