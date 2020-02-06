كوناكري 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأصدر الرئيس الغيني ألفا كوندي مرسومًا رئاسيًا بإجراء استفتاء دستوري بالبلاد مطلع شهر مارس المقبل ليتزامن مع موعد إجراء الانتخابات التشريعية، في خطوة يرى مراقبون أنها تفتح الباب أمام الرئيس الغيني إلى ولاية رئاسية جديدة.وكان رئيس غينيا قد أصدر مرسوما رئاسيا بتأجيل الانتخابات التشريعية من 16 فبراير الجاري إلى مطلع مارس المقبل.// انتهى //13:40ت م0113