حفر الباطن 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واستفقد أمين محافظة حفر الباطن المهندس علي بن سعيد الغامدي اليوم، مشروع تصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول وأطلع على سير الأعمال ونسب الإنجاز فيه، مستمعاً إلى شرح عن الأعمال المنجزة من الاستشاري المشرف على المشروع.وأكد المهندس الغامدي، أن هذه الجولة التفقدية تأتي بناء على توجيهات صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن، وبمتابعة وتوجيه من معالي وزير الشئون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وتماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030 ، التي تهدف إلى تنفيذ مشاريع المبادرات التي تضمنتها الرؤية بهدف تحقيق وتقديم خدمات ذات جودة عالية، مشدداً على أهمية إنجاز المشروع وفق الجدول الزمني المحدد له وعلى أفضل المواصفات والاشتراطات الفنية الخاصة به، وبما يحقق تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر – حفظهم الله –.// انتهى //13:42ت م0117