سكاكا 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واستسلم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف التقرير السنوي لمكافحة المخدرات .جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بالإمارة اليوم، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد حسين بن ملفي القحطاني، كما استمع سموه خلال الاستقبال لنبذة عن أعمال مكافحة هذه الآفة والعمليات التي تمت في عدد من قضايا التهريب والترويج والاستعمال، والمضبوطات لبعض أنواع المخدرات.ونوه سمو الأمير فيصل بن نواف بالجهود المبذولة من قبل رجال مكافحة المخدرات والجهات المشاركة من الأمن العام، وحرس الحدود، والجمارك، في مجال مكافحة هذه الآفة، مؤكداً ضرورة تكثيف برامج التوعية بأضرار المخدرات.وفي ختام الاستقبال كرم سموه عددًا من أفراد وضباط إدارة مكافحة المخدرات نظير ما قاموا به من أعمال في قضايا عدة .حضر اللقاء والتكريم وكيل الإمارة للشؤون الأمنية سعيد بن عبدالله القحطاني.// انتهى //13:44ت م0118