عرعر 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأقام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني أمس، مقهى الحوار الأول بمدينة عرعر في منطقة الحدود الشمالية بعنوان "منهجية الحوار مع الطفل"، وذلك في مقر نادي الحي بالابتدائية الرابعة عشر للبنات.وتطرقت الندوة عن مجموعة من النصائح الهامة في أهمية الحوار مع الطفل ومراحلها وأكثر الصفات التي تميز الطفل عن بقية أقرانه وإجادة التعبير في نفسة وكيفية تنميتها لديه، إضافة إلى اتباع أساليب التربية الصحيحة ومنها وابرزها الحوار مع الطفل ونحوها.من جهته أوضحت مشرفة المركز بمنطقة الحدود الشمالية صبرية الرويلي أن المقهى الحواري يعد الأول ضمن خطة استراتيجية معتمدة للعام الميلادي الجاري، الذي يهدف لنشر ثقافة الحوار وترسيخ قيمه في المجتمع ,لافته بأهمية تفعيل مثل هذه الفعاليات الثقافية الحوارية في المجتمع.// انتهى //13:47ت م0121