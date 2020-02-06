جدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلةً في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات في تقريرها اليوم، بتأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار على معظم مناطق المملكة، حيث يتوقع تأثير كتلة هوائية باردة إلى شديدة البرودة تصحب برياح نشطة السرعة, تتسبب في إثارة الأتربة والغبار خاصة خلال النهار على معظم مناطق المملكة.وأشار التقرير إلى انخفاض درجة الحرارة على معظم مناطق المملكة على أن تصل الصغرى إلى "الصفر المئوي"، على مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، وحائل، وتصل إلى مادون الصفر من مساء يوم الأحد، وتمتد لتؤثر في منطقة القصيم، والأجزاء الشمالية من منطقة الرياض، والشرقية، والمدينة المنورة، اعتباراً من مساء الاثنين .وأورد التقرير أن سرعة الرياح السطحية قد تصل إلى 55 كيلو متراً في الساعة على منطقة الجوف، والحدود الشمالية، فيما تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلو متراً في الساعة على حائل، والقصيم، وتبوك، والشرقية، والرياض، بينما تكون سرعة الرياح 45 كيلو متر في الساعة على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ونجران .وبينت الأرصاد أن تأثير الحالة يأتي اعتباراً من يوم الجمعة في مناطق الحدود الشمالية، والجوف، وتبوك، حيث تتهيأ الفرصة لهطول أمطار خفيفة ولايستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات تبوك تشمل اللوز، وعلقان، والظهر، كما يُتوقع أن تعود الفرصة مرة أخرى من مساء يوم الأحد، وتمتد لتشمل أجزاء من منطقتي الجوف، والحدود الشمالية " عرعر وطريف والقريات وحزم الجلاميد"، مع التوقعات التي تشير إلى استمرار الكتلة الهوائية الباردة حتى نهاية الأسبوع القادم .// انتهى //13:49ت م0122