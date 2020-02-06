أبها 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأغلقت بلدية "أم سرار" الفرعية التابعة لخميس مشيط 8 منشآت صحية ومهنية مخالفة خلال الأسبوع الجاري.وأبان المتحدث الإعلامي للبلدية بدر آل خويلد القرني أنه جرى تحرير 58 إنذارا ضد منشآت أخرى ، إضافة إلى مصادرة 110 كيلو جرامات من المواد الغذائية الفاسدة، مشيراً إلى أن المخالفات تمثلت في عدم وجود رخص بلدية وشهادات صحية وتدني مستوى النظافة العامة وسوء نقل وتخزين المواد الغذائية.// انتهى //13:51ت م0123