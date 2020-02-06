لندن 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واساهتمت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بإرتفاع ضحايا التظاهرات المطالبة بالإصلاح في مدينة النجف العراقية إلى 11 شخصاً وإصابة 122 آخرين.وكتبت عن معاناة النازحين والمهجرين الليبيين بعد سنوات من الحرب، مشيرة إلى نزوح ما يقارب ربع مليون شخص من العاصمة طرابلس وحدها نحو المناطق الأكثر أمامناً.وأشارت في الشأن السوري إلى أن مقتل ثمانية جنود أتراك على يد قوات النظام السوري مؤخراً ربما يلقي بظلاله على علاقة أنقرة وموسكو التي شهدت تقدماً خلال الفترة الماضية.وعرجت على ارتفاع ضحايا فيروس كرونا إلى أكثر من 560 شخص، وسط مساعي حثيثة من قبل الدول المحيطة والغربية لإجلاء أكبر عدد من رعاياها إلى خارج الصين.وتناولت تقاير متنوعة عما يسمي "صفقة القرن"، مبرزة تأجيل رئيس الوزراء الإسرائيلي تنفيذ عملية ضم بعض المستوطنات رسمياً إلى ما بعد الانتخابات البرلمانية.داخلياً، تناولت الصحف عزم الحكومة البريطانية الإسراع في تغيير شروط إطلاق سراح المتهمين في قضايا تتعلق بالإرهاب على خلفية حادثتي الطعن الأخيرتين في لندن التي نفذهما إرهابيين تم إطلاق سراحهما حديثاً.// انتهى //13:53ت م0125