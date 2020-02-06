الداير 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسنظمت الكلية التقنية بمحافظة الداير بني مالك , بالتعاون مع قسم المختبر وبنك الدم بمستشفى بني مالك العام ومستشفى محافظة فيفاء العام اليوم، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان "قطرة من دمك تنقذ حياة"، وذلك بمقر الكلية.وأكد عميد الكلية المهندس حسن بن علي الغزواني أن الحملة تهدف إلى نشر ثقافة التبرع بالدم بين أفراد المجتمع والمحافظة على الصحة العامة وتعزيز المبادرات الإنسانية.وأشار إلى أهمية التبرع بالدم في إنقاذ حياة المرضى الذين يحتاجون لنقل الدم، وفوائده التي تعود على المتبرع بالدم من ناحية تعزيز نشاطه وتنشيط دورته الدموية، مبيناً أن حملة التبرع بالدم تأتي في إطار سعي الكلية للمشاركة المجتمعية وإسهام منسوبيها في الأعمال الإنسانية المتمثلة في مساعدة المرضى المحتاجين إلى نقل الدم.// انتهى //13:54ت م0126