ينبع 12جمادى الأخرة 1441هـ الموافق 06فبراير 2020م واساستضافت أندية الحي الترفيهية والتعليمية بتعليم ينبع "بنين - بنات" خلال هذا الأسبوع البرنامج التثقيفي والتوعوي للوقاية من فيروس (كورونا) بهدف رفع مستوى التثقيف المجتمعي بالأمراض الفيروسية المعدية والذي ظهر مجددًا في الصين بمسمى (فيروس كورونا الجديد ) .ويأتي البرنامج ضمن الحملة الصحية التي ينفذها قسم الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع المركز الصحي بالعصيلي في إطار الحملة الإعلامية لقسم الإعلام والاتصال بتعليم ينبع.وتناول البرنامج التعريف بالمرض الفيروسي وأنواعه ودرجاته وأعراضه وكيفية الوقاية منه وطرق انتقال العدوى الفيروسي، إلى جانب البرنامج الجانب السلوكي لوقاية الأفراد، من حيث إلتزام العادات السليمة الصحيحة في النظافة الشخصية والبيئية والممارسات الصحيحة في التعامل مع الحيوانات الناقلة للمرض واتباع الآداب الإسلامية في العطاس والأماكن العامة والإجراءات الوقائية أثناء السفر والتنقل خارج المملكة .من جانبها استعرضت مساعد الشؤون الصحية المدرسية بتعليم ينبع عبير الشريف الخطة الوقائية والتوعوية التي ينفذها تعليم ينبع في مدارس (بنين. بنات) وأندية الحي وفق دليل التعامل مع الأمراض المعدية والحالات الطارئة والتركيز على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية مع الامراض المعدية من خلال التثقيف الصحي وتفقد الحالة الصحية للطلبة في داخل المدارس واتخاذ الإجراءات حيال الحالات المرضية.وأكدت الشريف على سلامة البيئات المدرسية صحيًا في تعليم ينبع وأنها تحظى بمتابعة ورعاية من القيادة العليا بالإدارة التعليمية ضمن مسؤوليتها تجاه تعزيز الصحة والسلامة لمنسوبيها.يشار إلى أن البرنامج التثقيفي والتوعوي للوقاية من فيروس (كورونا) اشمل على معرض صحي تضمن أركان صحية تضم منشورات ومطبوعات لوزارة الصحة وعروض مرئية ساهمت إيجابيا في نشر الثقافة والوعي المجتمعي بـ"كورونا الجديد" .// انتهى //15:17ت م0159