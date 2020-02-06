جدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واستوج وكيل جامعة الملك عبدالعزيز للشؤون التعليمية الدكتورعبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني , اليوم الفائزين بجوائز مهرجان المسرح الخليجي الخامس لجامعات ومؤسسات التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.جاء ذلك خلال الحفل الختامي للمهرجان , بحضور رئيس التعليم العالي بالأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي الدكتور محمد بن حمد التويجري، وذلك بمسرح عمادة شؤون الطلاب .وأكد عميد شؤون الطلاب بجامعة الملك عبدالعزيز , الدكتور مسعود بن محمد القحطاني، على أهمية التجمع الخليجي والتعارف فيما بينهم والإستفادة من التجارب وتبادل المعرفة , مطالباً بتكوين فرق مسرحية مشتركة تعزز من الروابط الأخوية لتأسس عمل مسرحي مبني على التنوع , ينطلق من مبادئ وقيم مجتمعاتنا الخليجية، مقدماً شكره للوفود واللجان المنظمة, لتفاعلهم وتقديمهم أعمال أثرت المهرجان.من جانبه أوضح رئيس وفد جامعة السلطان قابوس الدكتور جابر الحراصي ,في كلمة الوفود , أن المهرجان ساهم وبشكل كبير في تطوير المسرح الجامعي , من خلال الندوات التطبيقية والدورات التدريبية وورش العمل، مقدماً شكره جامعة الملك عبدالعزيز على حسن التنظيم , بعد ذلك شاهد الحضور فلمًا عرض خلاله المسرحيات والندوات وورش العمل والبرامج المصاحبة في المهرجان.بعد ذلك أعلنت لجنة التحكيم , جائزة أفضل ممثل حصل عليها مناصفة الطالب عبدالله هوساوي من جامعة الملك عبدالعزيز، والطالب عبدالعزيز عيد الزريق من جامعة الملك سعود، فيما حصل المركز الثاني مناصفة بين الطالب محمد بالبيد من جامعة الملك عبدالعزيز، والطالب معتز صبري من جامعة أم القرى، فيما حقق الطالب علي حسين أحمد من جامعة البحرين المركز الثالث.وحصلت مسرحية "الإنتصار أو الموت أو كلاهما" لجامعة جازان، على جائزة أفضل سينوغرافيا، وحصلت مسرحية "نعش" لجامعة الطائف على جائزة أفضل إخراج، ومنحت مسرحية "شهادة من رماد" من جامعة السلطان قابوس، جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وجاءت مسرحية "مجلس العدل" لجامعة الملك سعود أولًا كأفضل عرض مسرحي، ومسرحية "ليلة القتلة" لجامعة الملك عبدالعزيز ثانيًا.وأوصت لجنة التحكيم، الإلتزام بفصاحة اللغة، وأن تكون العروض المشاركة ثمرة الإهتمام والدعم من خلال التحضير للمشاركة بوقت كاف , إلى جانب الإستعانة بالخبرات والمختصين، والإهتمام بالديكور والإضاءة، فيما أكدت اللجنة على وجوب الإهتمام بالموروث الخليجي والعربي، وأن لا يكون قد مضى على عرض العمل المسرحي أكثر من عامان.وفي نهاية الحفل كرم وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الوفود المشاركة بدروع تذكارية، كما تم تكريم الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى تكريم اللجنة الفنية والمشاركين في الندوات التطبيقية، ولجنة التحكيم.// انتهى //15:19ت م0161