الجبيل 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسنظم نادي الحي بمتوسطة أسماء بنت النعمان بالجبيل الصناعية، أمس، فعالية أطفال وسم، بمشاركة جمعية جسفت بالجبيل، ومركز خدمة المجتمع بالجبيل الصناعية ممثلاً بفريق سيدات الصحة، بحضور مساعد الشؤون التعليمية لمكتب تعليم الجبيل منيرة العنزي، وقائدة النادي أميرة العمري، وذلك في مقر النادي بحي المطرفية.وتضمنت فعاليات النادي 6 أركان، شملت ركن مرسم جسفت الجبيل، الذي قدم 6 ورش فنية للأطفال، وركن سيدات الصحة، المشارك بـ 9 ورش توعوية وصحية، إضافة لأركان الخدمات الإرشادية بتعليم الجبيل، وأطفال وسم، وشعبيات وسم، ودكان الحارة، وذلك بمشاركة أكثر من 150 طفلاً و65 سيدة.وتأتي الفعالية ضمن خطة النادي للعام الحالي 2020م، التي تهدف إلى تطبيق ممارسات تعليمية متطورة، من خلال إيجاد مناخ متنوع، تدعمه مجموعة من البرامج الترفيهية والتوعوية والتعليمية، التي تسهم في تحسين نمط حياة مجتمع النادي.// انتهى //15:19ت م0162