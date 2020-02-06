الكويت 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسالتقى معالي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي اليوم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي يقوم بزيارته الرسمية إلى الكويت.وأجريت خلال اللقاء مباحثات بين الجانبين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين البلدين في مختلف المجالات وعلى المستويات كافة، كما تمت مناقشة آخر المستجدات في المنطقة والتطورات التي تشهدها القضايا الإقليمية والدولية.// انتهى //15:19ت م0163