أبوظبي 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع الرئيس السنغالي - الذي يقوم بزيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة تستغرق عدة أيام - العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية.وتناولت المباحثات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها في المجالات كافة ومستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقارة الأفريقية، إضافة إلى القضايا والملفات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.// انتهى //15:19ت م0164