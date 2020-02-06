ينبع 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسنفذ قسم رياض الأطفال وشعبة القيادة المدرسية بتعليم ينبع في مقر الابتدائية الرابعة بينبع البحر اليوم، اللقاء التعريفي لدليل مدارس الطفولة المبكرة، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم ينبع أديبة بنت حميدي الفايدي، ومشاركة ٦٣ مشرفة تربوية من أقسام القيادة المدرسية والصفوف الأولية ورياض الأطفال، وقائدات ووكيلات المدارس الابتدائية ورياض الأطفال بتعليم المحافظة .وأكدت الفايدي الحاجة الملحة إلى الدليل التعريفي الذي أصدرته وزارة التعليم ممثلة في الإدارة العامة للطفولة المبكرة، لمضاعفة الجهود الداعمة لافتتاح مدارس الطفولة مع بداية العام الدراسي الحالي 1440 - 1441هـ التي بلغ عددها في محافظة ينبع 23 مدرسة كمرحلة أولى بكامل طاقاتها الاستيعابية مع الاستثمار الأمثل للكوادر البشرية والمباني المدرسية وزيادة تشعيب الفصول في جميع المدارس والروضات الحكومية، مما نتج عنه ارتفاع ملحوظ في نسبة الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال.وتناول اللقاء التعريف بـ (أهداف الدليل التنظيمي ، مدارس الطفولة المبكرة، تنظيم اليوم الدراسي والمستلزمات التعليمية ، أساليب تقويم التحصيل الدراسي، الخرائط التنظيمية لمدارس الطفولة المبكرة، تشكيل الهيئة الإدارية والتعليمية والمجالس واللجان، الوصف الوظيفي لوظائف مدارس الطفولة المبكرة وآليات العمل).مما يذكر أن تعليم ينبع بدأ منذ انطلاق فصول الطفولة المبكرة، بتهيئة البيئات الصفية ، والكوادر التعليمية والإدارية في هذه المرحلة من خلال تنفيذ عدد من اللقاءات وورش العمل ، كان من أهمها اللقاء التعريفي لدليل مدارس الطفولة المبكرة والذي يمثل خارطة طريق ومرجعا يساعد القائمين على الطفولة المبكرة على تحقيق الأهداف المرجوة والتي من أهمها رفع نسبة الالتحاق برياض الأطفال وتجويد مخرجات التعليم.// انتهى //15:20ت م0166