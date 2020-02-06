لندن 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسسجل الجنيه الاسترليني اليوم تراجعاً أمام الدولار الأمريكي واليورو بسبب استمرار المخاوف من عدم التوصل إلى إتفاق تجاري مع الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى ورود بيانات اقتصادية مشجعة من الولايات المتحدة.وانخفض الجنيه الاسترليني في أسواق المال بالعاصمة البريطانية لندن أمام العملة الأمريكية بنسبة 0.25 % ليصل إلى 1.2968 ، فيما تراجع أمام اليورو بنسبة 0.21 % إلى 1.1794 جنيها استرلينيا.// انتهى //15:21ت م0167