جيزان 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واساختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان اليوم فعاليات التصفيات الختامية للمشروع الوطني للتصاميم العلمية والتقنية بحضور المساعدة للشؤون التعليمية رحاب بنت زيلعي مسلم ومشرفة العموم بالإدارة العامة للنشاط الطلابي صالحة آل بدوي.وتم خلال التصفيات عرض 72 مشروعاً علمياً في عدد من المجالات من قبل الطالبات المشاركات بالتصفيات التي أقيمت بمدينة جيزان.وتضمن الحفل الختامي إعلان نتائج التصفيات الختامية ثم كُرمت الفائزات؛ وذلك بحصول سبع إدارات تعليمية على الوسام الذهبي في مجال المشاريع الإبداعية للروبوت، وفي مجال الطباعة ثلاثية الأبعاد حازت ست إدارات تعليمية على الوسام الذهبي، فيما حققت 12 إدارة تعليمية الوسام الذهبي في مجال تصاميم المواقع الإلكترونية.كما شهد الحفل الختامي عدداً من الفقرات المتنوعة وتقديم مجموعة من الجوائز التشجيعية للطالبات، والمشاركات المتميزات، إلى جانب تكريم الداعمين ولجنة التحكيم واللجان المنظِّمة.// انتهى //15:21ت م0168