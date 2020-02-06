الدمام 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسوقف مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور ناصر الشلعان أمس، على مسابقات الأولمبياد الوطني "الروبوت مسار الفيرست ليغو " ، بإدارة تعليم الشرقية بمشاركه 15 فريقا من مختلف القطاعات التعليمية بالمنطقة الشرقية .وتأهلت ثلاث فرق تمثل إدارة المنطقة للمشاركة في المسابقة النهائية على مستوى المملكة التي ستقام في إدارة التعليم بمحافظه الليث أواخر الشهر الحالي .وقد جاءت النتائج كالتالي: بطل الفيرست ليغو والحاصل على المركز الأول فريق مدارس التهذيب الأهلية المرحلة المتوسطة مكتب تعليم القطيف، المركز الثاني الأمام عاصم للمرحلة الابتدائية مكتب تعليم الجبيل، المركز الثالث مدارس الظهران الأهلية المرحلة المتوسطة مكتب تعليم الظهران.من جهة أخرى اطلع مدير عام التعليم ومرافقوه على المعرض المصاحب للمسابقات التي شملت عروضا لحل ازدحام المدن وأخرى لحركة المرور ومعالجة الحوادث باستخدام التقنيات الحديثة.// انتهى //15:21ت م0169