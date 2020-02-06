بيروت 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واساستقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر اقامته باليرزة اليوم، الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، (الأسكوا)، رولا دشتي .وجرى خلال اللقاء بحث التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .// انتهى //15:22ت م0170