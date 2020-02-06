عام / سفير المملكة لدى لبنان يستقبل الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
بيروت 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى لبنان، وليد بن عبد الله بخاري، في مقر اقامته باليرزة اليوم، الأمينة التنفيذية للّجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، (الأسكوا)، رولا دشتي .
وجرى خلال اللقاء بحث التطورات على الساحتين الاقليمية والدولية، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك .
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15:22ت م
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