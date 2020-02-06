سكاكا 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسنفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الصحة المدرسية والإعلام التربوي، برامج التوعية عن فيروس كورونا.وأكد مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي أهمية التوعية بأخطار الفايروس حرصاً على سلامة طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيها، والتعامل مع الأمراض المستجدة أو المعدية وفق لائحة وزارة الصحة، وضرورة متابعة أي حالة طارئة.وأوضح مدير إدارة الصحة المدرسية نصار بن عفاش الخالدي أنه تم إدراج خطة للمرشدين والمرشدات في المدارس تتضمن العديد من الفعاليات التي تعرف بالفايروس وأعراضه مع كيفية الوقاية منه وذلك من خلال اللقاءات الصحية وتفعيل دور الإذاعة الصباحية في المدارس، وتحقيق الشراكات بالتعاون مع المراكز الصحية لتنفيذ محاضرات نوعية وهادفة بالمدارس.من جانبه أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي عبدالعزيز بن سعود النبط أنه تماشياً مع الحدث تم تفعيل جميع قنوات التواصل الالكتروني وتزويد المنسقين والمنسقات الإعلاميين بالمواد الإعلامية التي تحتوي على معلومات علمية من مصدرها الموثوق بوزارة الصحة، واشتملت المواد على تصاميم متنوعة مناسبة للعرض المرئي والمسموع وبث الرسائل التوعوية لأولياء الأمور وللمجتمع المحلي، مشيراً إلى أن حملة التوعية تستمر حتى تحقق أهدافها في تحقيق رفع الوعي الصحي لدى المجتمع التعليمي والمحلي في كيفية التعامل مع الفايروس .// انتهى //15:22ت م0171