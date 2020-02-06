الأحساء 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسوقعت الكلية التقنية للبنات بالأحساء اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة الراشد الإنسانية ممثلة بمركز تنمية الإبداع والابتكار "فاب لاب"، وذلك في مقر المؤسسة بالأحساء.ووقع المذكرة عن الكلية عميدة الكلية سارة الصرعاوي، وعن المؤسسة المدير التنفيذي عبدالمحسن السلطان ، بحضور وكيلة شؤون التدريب بالكلية هبه الحمام، ووكيلة شؤون المتدربات أسماء الناصر، وعدد من مسوبات الكلية ومنسوبي المؤسسة.وتهدف المذكرة إلى رعاية الموهوبين، والابتكارات التقنية من خلال إتاحة الفرصة لمتدربات وخريجات الكلية الانخراط في مجال التصنيع الرقمي، والتعاون في إقامة برامج مشتركة لرعاية الشابات المبدعات والموهوبات.وأوضحت الصرعاوي، أن الاتفاقية ستعزز دعم وتبني المتدربات الموهوبات وبراءات الاختراع وتصنيعها وتسويقها من خلال الإمكانات المادية والبشرية المتاحة بالمعمل، مشيرة إلى أن بنود الاتفاقية تنص على المنفعة المتبادلة بين الطرفين، خاصة وأن طبيعة تخصصات الكلية مرتبطة بجوانب تقنية يتم التدريب فيها من خلال كوادر تقنية على مستوى عالٍ من الخبرة والتأهيل.// انتهى //15:23ت م0172