القاهرة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسسجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى اغلاق تعاملات اليوم مدعومة بعمليات شراء ملحوظة من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار والمحافظ الاجنبية والأفراد العرب.وحقق رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة مكاسب قدرها 3ر5 مليار جنيه، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 6ر712 مليار جنيه، بعد تداولات كلية بلغت 45ر4 مليار جنيه، تضمنت 6ر3 مليار جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل الملكية.وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 85ر0 % ليبلغ 86ر14105 نقطة، وربح مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 51ر0 % مسجلاً 45ر1274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقا بنحو 72ر0 % ليغلق عند مستوى 9ر1400 نقطة.// انتهى //16:32ت م0204