بريدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, علي بن عبدالله القريشي لمبادرته في فتح أبواب مزارعه في مركز الخبراء التابع لمنطقة القصيم للمواطنين والمواطنات, للتنزه والاستمتاع داخلها خلال فترة الشتاء.جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة اليوم, لمحافظ رياض الخبراء فهد السلطان , ومدير فرع الهيئة العامة للسياحة إبراهيم المشيقح, ورئيس مركز الخبراء عبدالعزيز الحديثي, وصاحب المزرعة علي القريشي.وثمن سموه مثل هذه المبادرات التي يقدمها أبناء الوطن من خلال فتح المجال وتعزيز إيجاد مثل هذه الأماكن البرية العاكسة لجمال الطبيعة التي تشتهر بها المنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود وأن يوفق الجميع لكل خير.من جانبه قدم علي القريشي شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يبذله من جهود وتشجيع وتحفيز لأبناء المنطقة في المجالات كافة , مشيرا إلى أن مبادرته في فتح مزارعه للمواطنين والمواطنات احتساباً لوجه الله ، وتعد من أحدى الواجبات عليه لأبناء الوطن, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد للجميع.// انتهى //16:37ت م0206