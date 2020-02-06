المدينة المنورة 12 جمادى الآخر 1441هـ الموافق 06 فبراير 2019م واسالتقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة المهندس ايمن السيد اليوم مدير عام فرع وزارة الإسكان بالمدينة أحمد بن بكر زيدان .وجرى خلال اللقاء بحث سبل الشراكة والتنسيق بين فرع وزارة الاسكان وفرع وزارة الزراعة والمياه من خلال المحافظة على بيئة مشاريع وزارة الإسكان بالمنطقة والتنسيق في تشجير بعض مواقع مشاريع الوزارة بالمدينة .كما تم توجيه الدعوة لفرع وزارة الاسكان للمشاركة في منتدى البيئة للبرامج المستدامة للمباني والأبنية الخضراء والذي تنظمه وزارة الزراعة بالمدينة المنورة .// انتهى //16:39ت م0208