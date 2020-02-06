حائل 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسنظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الـ15 لهذا العام بحضور عدد من الملاك والمهتمين برياضة الفروسية وذلك على ميدان الفروسية بالمنطقة .وتكون الحفل من خمسة أشواط حيث توج الجواد "عناية المهيمن " بكأس الشوط الرئيسي مفتوح الدرجات +4 ، وجاء في المركز الأول بشوط السباق الأول الجواد " فاتل " مفتوح الدرجات +3 فيما حقق الجواد " بدور " المركز الأول بالشوط الثاني للدرجة "لم تربح" وحصل الجواد " التوباز " على المركز الأول في الشوط الثالث "للدرجة الأولى حتى الثالثة" .وجاء الفرس "شبلة سحاب" في المركز الأول بالشوط الرابع لفئة "مفتوح أفراس" .وفي ختام الحفل سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بحائل بندر الشريم الكأس للفائز بالشوط الرئيسي.// انتهـى //16:40ت م0209