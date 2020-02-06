رياضي / فروسية حائل تقيم حفل سباقها الـ15
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
حائل 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
نظم ميدان الفروسية بمنطقة حائل أمس حفل سباقه الـ15 لهذا العام بحضور عدد من الملاك والمهتمين برياضة الفروسية وذلك على ميدان الفروسية بالمنطقة .
وتكون الحفل من خمسة أشواط حيث توج الجواد "عناية المهيمن " بكأس الشوط الرئيسي مفتوح الدرجات +4 ، وجاء في المركز الأول بشوط السباق الأول الجواد " فاتل " مفتوح الدرجات +3 فيما حقق الجواد " بدور " المركز الأول بالشوط الثاني للدرجة "لم تربح" وحصل الجواد " التوباز " على المركز الأول في الشوط الثالث "للدرجة الأولى حتى الثالثة" .
وجاء الفرس "شبلة سحاب" في المركز الأول بالشوط الرابع لفئة "مفتوح أفراس" .
وفي ختام الحفل سلم عضو مجلس إدارة ميدان الفروسية بحائل بندر الشريم الكأس للفائز بالشوط الرئيسي.
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16:40ت م
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