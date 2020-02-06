نجران 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسزار صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران اليوم، قرية آل منجم التراثية الواقعة شرقي مدينة نجران، التي بنيت منازلها الطينية سنة 1172هـ .ووقف سموه خلال جولته في أرجاء القرية على المسجد ومرابط الخيل، والدروب ومخازن الحبوب والغذاء، والمجالس، انتهاء إلى الشرفة العلوية، المتعارف عليها باسم "الخارجة"، حيث كان في استقبال سموه حمد بن فارس آل منجم.واستمع سمو أمير منطقة نجران في جولته إلى تفاصيل مراحل بناء القرية ومكوناتها، في شرح قدمه رئيس الجمعية التعاونية للسياحة والتراث العمراني بالمنطقة، حمد بن محمد آل منجم، ومدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني بالمنطقة، راشد بن محمد آل منجم.وثمّن سموه مبادرة وجهود أبناء القبيلة في المحافظة على معلم من معالم تراث المنطقة، وربط الأجيال الحاضرة والقادمة بحياة الآباء والأجداد، والتراث الوطني الذي يعد محل فخر واعتزاز بين الأوطان والأمم.// انتهى //16:41ت م0210