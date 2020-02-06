بريدة12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة, اليوم, كاتب القرآن الدكتور عثمان طه, نظير أعماله الجليلة لكتابة المصحف الشريف 12 مرة, وذلك بحضور عميد شؤون الطلاب بجامعة القصيم الدكتور علي القلاء , ووكيل العمادة بجامعة القصيم محمد العجلان , ومن مطابع الملك فهد للمصحف الشريف سليمان الفوزان.ورحب سمو أمير منطقة القصيم بكاتب القرآن الخطاط الدكتور عثمان طه, منوهاً بما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من عناية بالقرآن وحفظه وقراءته , مشيداً بأعمال كاتب القرآن الجليلة في المصحف الشريف, داعياً المولى عز وجل أن لا تمس يديه النار, وأن يوفقه دائماً في مثل هذه الأعمال والخطوات المباركة, مشيراً إلى أن ما شاهده من نماذج من مخطوطات للمصحف الشريف التي هي من عمله بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف في المدينة المنورة تعكس نوراً مباركاً وعملاً جليلاً متميزاً, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بجهوده وأن يوفق الجميع لكل خير.من جانبه قدم الدكتور عثمان طه شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على تشجيعه ودعمه وتكريمه, مفيداً أن هذا اللقاء والتكريم تعكس ما تمتلكه المملكة من حرص وعناية بالقرآن وأهله, سائلاً المولى عز وجل التوفيق والسداد.// انتهى //16:42ت م0211