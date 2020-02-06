سياسي / النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني يلتقي وزير الخارجية الإرتيري
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو بالخرطوم اليوم وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح ، يرافقه يماني قبرآب مستشار الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي .
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والجهود المبذولة لتحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة .
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16:43ت م
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