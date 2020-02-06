الخرطوم 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسالتقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني قائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو بالخرطوم اليوم وزير الخارجية الإرتيري عثمان صالح ، يرافقه يماني قبرآب مستشار الرئيس الإرتيري أسياس أفورقي .وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وقضايا السلم والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والجهود المبذولة لتحقيق التكامل الإقليمي بين دول المنطقة .// انتهى //16:43ت م0212