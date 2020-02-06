بريدة 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسنفذت جمعية التنمية الأسرية "أسرة" ببريدة ، أمس ، دورة تدريبية بعنوان "لغات الحب الخمس" التي قدمها المستشار الأسري المدرب عبدالله العياف بحضور (٧٢) متدرباً ومتدربة ، وذلك بقاعة التدريب بالمقر الرئيسي للجمعية في مدينة بريدة بحي النهضة.وبين مدير عام جمعية أسرة الدكتور محمد السيف أن هذه الدورة التدريبية التي قدمها المدرب العياف ، تناولت عدة محاور وموضوعات أبرزها ماذا نعني بالحب ، وماهي الخطوات الصحيحة لتعلم لغات الحب ، مستعرضاَ بعضاً من قصص الحب العطرة في حياة النبي محمد ﷺ ، مفصلاً ماهية لغات الحب الخمس التي من خلالها أعرف كيفية لغة الحب الخاصة بي.وأكد أن هذه الدورة تأتي انطلاقًا من المسؤولية الاجتماعية للجمعية ، ورسالتها وأهدافها التي تُعنى بأفراد المجتمع كافة بعدد من الجوانب الحياة المجتمعية ، لافتاً الانتباه إلى أن مقدم هذه الدورة المعتمدة من قبل المؤسسة العام للتدريب التقني والمهني من المختصصين في هذا المجال ، مقدماً شكره وتقديره للمدرب العياف على تقديمه هذه الدورة الهامة في تكوين الألفة والاستقرار بين أفراد الأسرة.وفي ختام الدورة تم تسليم المتدربين والمتدربات شهادات الحضور لهذه الدورة.// انتهى//16:44ت م0213