جيزان 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسحقق خريجو جامعة جازان مراكز متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.ورفع معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني بهذه المناسبة أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، نظير ما تجده الجامعة من دعم لا محدود ورعايتهما الدائمة لأبنائهم وبناتهم الطلاب والطالبات أبلغ الأثر في مواصلة الجامعة لتحقيق المنجزات في بناء الإنسان وتنمية المكان.وأعرب معاليه عن سعادته وافتخاره بما أنجزه وحققه خريجو الجامعة من نتائج متقدمة في اختبارات الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.وقال الدكتور القحطاني: " لقد أكدت مرارا أن تميز الجامعة نابع من تميز طلبتها ومنسوبيها من أعضاء هيئة التدريس والإداريين، فطلبة الجامعة شغوفون بالعلم والتعلم، وباكتساب المهارات، وعرفوا بالتنافس والجدية في الدراسة الجامعية، وإن تحقيقهم لهذه النتائج المشرفة خير دليل على ذلك، ويشرفني بهذه المناسبة أن أهدي هذا النجاح للكليات، وللخريجين ولأسرهم الذين هم شركاء للجامعة في كل إنجاز".وأشاد مدير جامعة جازان باهتمام ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، و صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة، ومتابعتهما الدائمة للجامعة ورعايتهما لبرامجها وخططها التطويرية. معربا عن شكره وامتنانه البالغين لمعالي وزير التعليم لحرصه وتوجيهاته الدائمة التي تصب في مصلحة طلبة الجامعة ومنسوبيها.وأشار معاليه إلى أن من عوامل التميز الطلبة أنفسهم، إلى جانب أن الكليات تمتلك أفضل وأقوى البرامج والخطط الدراسية، إلى جانب تميز أعضاء هيئة التدريس والدعم الإداري والمالي الذي تحظى به كافة كليات الجامعة ، مفيداً أن نتائج الجامعة في العام الحالي شهد ارتفاعًا عن العام الماضي في عدد المتقدمين للاختبار وارتفاع نسبة النجاح ، حيث ارتفعت نسبة النجاح في كلية التمريض مقارنة بالفترة الماضية من 90٪ إلى 91٪ كما ارتفع عدد المتقدمين للاختبار من كلية التمريض وأقسام التمريض في المحافظات ليبلغ 681 متقدما كثاني جامعة على مستوى الجامعات والكليات الحكومية والخاصة السعودية بالنسبة لأعداد المتقدمين.الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين للاختبار من كلية طب الأسنان بلغ 296 خريجا وخريجة حققوا المركز الرابع على مستوى 24 جامعة وكلية، فيما بلغ عدد المتقدمين للاختبار من كلية الطب 383 خريجا وخريجة حققوا المركز الرابع على 31 جامعة وكلية، وحقق المتقدمون من كلية التمريض للاختبار 681 خريجا وخريجة حققوا المركز الثالث عشر على 43 جامعة وكلية.// انتهى //16:51ت م0216