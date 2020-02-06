رفحاء 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسزار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية اليوم متحف المواطن صياح الشمري المقام داخل منزله في محافظة رفحاء .وتجول سموه داخل المتحف واستمع إلى شرح موسع عن ما يحتويه المتحف من مقتنيات أثرية وتراثية حضارية وتاريخية وبعض قطع الأسلحة الأثرية القديمة, والخناجر القديمة والسيوف .وأشاد سموه بالمتحف وبجهد صاحبه في حفظ التراث والاهتمام به، وجمع هذه القطع التراثية النادرة التي تحمل قيمة تاريخية مهمة بما يعكس الجوانب الحضارية والثقافية التي عاشتها المنطقة .وقال سموه : يلعب المواطنين دوراً كبيراً في حفظ التراث والآثار بإقامة متاحفهم الخاصة أو نقلها الى متاحف الدولة رعاها الله، كما يلعبون دورا كبيرا في كشف التراث والآثار وإبلاغ الجهات المختصة، وكل ذلك يصب في مصلحة المجتمع والوطن لاسيما في مجالات الثقافة والسياحة، وكلنا نشد على أيدي المواطنين للقيام بذلك ونقدر لهم هذه الجهود النبيلة.وعبر المواطن صياح الشمري عن اعتزازه بزيارة سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان لمتحفه الخاص ، مثمنًا لسموه هذه الزيارة التي تعبر عن تشجيع سموه له شخصيا ولجميع أصحاب المتاحف الخاصة في المنطقة .// انتهى //17:42ت م0241