عرعر 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسبدأت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الحدود الشمالية،مطلع الاسبوع الحالي في تطبيق الخطة الإعلامية للتوعية بـ"فيروس كورونا"، بمدارس والإدارات التعليمية بالمنطقة،بمتابعة من مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان.وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أن الخطة التوعوية تهدف لرفع مستوى الوعي الصحي لأفراد المجتمع التعليمي وتعزيز الجهود الصحية المتعلقة بالإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات الاشتباه وفق إرشادات وزارة الصحة والشؤون الصحية المدرسية ،إلى جانب النشر الإعلامي عن الجهود التي بذلتها وزارة التعليم في مجال التعامل مع فيروس كورونا. إضافة إلى نشر المعلومات الإرشادية ووضع الوسائل التوعوية في الممرات الرئيسية في إدارات التعليم ومكاتب الإشراف والمدارس وأندية الحي، ونشر المواد التوعوية الصادرة من وزارة الصحة للطلاب والطالبات وأولياء الأمور عبر المنصات الإعلامية ومواقع التواصل التابعة لتعليم المنطقة.// انتهى //17:48ت م0242