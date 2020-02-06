بغداد 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسسجل مؤشر" البورصة" العراقية اليوم تراجعا بنسبة 0.58% , متوقفا عند 474.43 نقطة.وشهدت جلسة اليوم انخفاض اسهم 16 شركة, فيما ارتفعت اسهم 3 أخرى, وحافظت 10 شركات على اسعار اسهمها.وبلغ عدد الاسهم المتداولة 773,764,514 سهما, بقيمة 610,364,965 دينارًا عراقيًا, تحصلت من ابرام 374 صفقة , شملت 29 شركة مساهمة, من اصل 102 شركة مسجلة في البورصة.// انتهى //17:49ت م0243