بغداد 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسحذر رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي من استمرار قمع المتظاهرين السلميين في ساحات الاعتصام بالمحافظات العراقية كافة.وقال علاوي في كلمة متلفزة اليوم: "إنّ ما يمرّ به بلدُنا العزيزُ من ظروفٍ صعبة، ومحنةٍ تلدُ مشاكل إضافية، تستدعي منّا المكاشفة والوضوح، والتآزر واستدعاء كلّ جهدٍ ممكن، لأجل السير باتجاه صحيح".وأضاف: "إن ما حدث من أوضاع مؤسفةٍ ومؤلمة في اليومين الأخيرين، مؤشّرٌ خطير على ما يحدث، وما يُمكن أن يحدث، من سقوط قتلى وجرحى في كل ساحات الاحتجاج، وأن هذا الوضع ليس مقبولاً أبداً، وأن مَن في الساحات هم أبناؤنا السلميّون الذين يستحقّون كلّ تقدير واحترام، وواجبنا خدمتهم وسماعُ صوتِهم، لا أن يتعرّضوا للقمع والتضييق".وبين أن "هذه الممارسات تضعنا في زاويةٍ حرجة، لا يُمكن حينها الاستمرار بالمهمة الموكلة إلينا مع استمرار ما يتعرض له الشباب، فلم نأتِ لهذه المهمة الوطنية إلاّ من أجل بناء ما تهدّم، وليس من الأخلاقي القبول بتصدّر المشهد، وتسنّم المهمة، بينما يتعرّض أبناؤنا لما نعرفه من ممارسات تُدمي القلب والضمير".وأشار علاوي إلى أن "احترام الرأي والرأي الآخر هو أهم ما يجب أن نسعى له في هذه الفترة, مشدداً على "أن أولوية الحكومة المقبلة - تحت البند الأول - هو إجراء تحقيقات جدية بشأن الخروقات التي تعرض لها أبناؤنا من المتظاهرين والقوات الأمنية، ومحاسبة كلّ مَن يقف وراءها كائناً مَن كان، ولأيّ جهةٍ انتسب، فالدمُ العراقي خطّنا الأحمر الوحيد، الذي لا كرامة لنا ولا احترام إن تمّ سفكه أمام أعيننا".ويأتي خطاب رئيس الوزراء المكلف هذا بعد ساعات من سقوط عشرات القتلى والجرحى في ساحة الصدرين بمدينة النجف في هجوم مسلح شنه مايسمى بأصحاب القبعات الزرقاء.// انتهى //17:49ت م0244