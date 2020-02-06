رام الله 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأدان الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة التصعيد الإسرائيلي الخطير ضد أبناء الشعب الفلسطيني الذي أدى إلى استشهاد أربعة شبان فلسطينيين، وإصابة واعتقال العشرات.وقال أبو ردينة: إن "صفقة القرن" هي التي خلقت هذا الجو من التصعيد والتوتر بما تحاول فرضه من حقائق مزيفة على الأرض، الأمر الذي سبق وحذرنا منه مرارًا وتكرارًا، وأكدنا أن أية صفقة لا تلبي حقوق شعبنا ولا تهدف إلى صنع سلام عادل وشامل ستؤدي حتما إلى هذا التصعيد الذي نشهده اليوم.وحذر من هذا التصعيد الإسرائيلي الممنهج، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيقفون سدًا منيعًا في وجه كل هذه المؤامرات، وسيسقطونها كما أسقطوا كل المؤامرات السابقة مهما بلغت التضحيات، وأن الرسالة التي يجب أن يفهمها العالم - وفق الرؤية المجمع عليها - هي ما سيؤكده الرئيس محمود عباس في خطابه المهم أمام مجلس الأمن الدولي، سلام قائم على أساس قرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية.// انتهى //17:49ت م0245