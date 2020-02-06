الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسيواجه فريق الهلال السعودي فريق دار كليب البحريني ضمن البطولة الخليجية الـ 37 للأندية الأبطال لكرة الطائرة على كأس الشيخ صباح الأحمد المقامة حاليا في الكويت .وتعد المواجهة من أصعب وأقوى مباريات البطولة فالهلال الذي يتصدر البطولة مع الشرطة القطري يسعى لتأكد جدارته بالمنافسة على اللقب في حين يبحث دار كليب عن تعويض خسارته أمام الشرطة .وتبدا منافسات الجولة الثالثة بلقاء العين والشرطة على أن تختتم بمواجهة الكويت والسيب .من جهته أشاد عضو لجنة الاحتكام في البطولة أمين سر الاتحاد الكويتي فوزي المعتوق بالمستويات الفنية التي قدمتها الفرق، وقال: "تعد هذه الدورة من أقوى وأصعب البطولات ، مؤكدا أن الفرق استعدت جيدا كما أن تواجد لاعبين أجانب يصنعون الفارق اثر بشكل ايجابي على البطولة التي لم تحسم بعد وربما يكون الحسم في اليوم الختامي .ووصف فريق الهلالي بالمميز وأفضل الفرق في الخليج والعرب ، حيث يضم لاعبين مميزين يتقدمهم النجم الكبير أحمد البخيت وهو أحد الفرق المرشحة للبطولة .// انتهي //18:06ت م0249