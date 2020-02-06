رياضي / الهلال السعودي أمام فريق دار كليب البحريني غدًا في خليجي الأندية الأبطال لكرة الطائرة
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
الرياض 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
يواجه فريق الهلال السعودي فريق دار كليب البحريني ضمن البطولة الخليجية الـ 37 للأندية الأبطال لكرة الطائرة على كأس الشيخ صباح الأحمد المقامة حاليا في الكويت .
وتعد المواجهة من أصعب وأقوى مباريات البطولة فالهلال الذي يتصدر البطولة مع الشرطة القطري يسعى لتأكد جدارته بالمنافسة على اللقب في حين يبحث دار كليب عن تعويض خسارته أمام الشرطة .
وتبدا منافسات الجولة الثالثة بلقاء العين والشرطة على أن تختتم بمواجهة الكويت والسيب .
من جهته أشاد عضو لجنة الاحتكام في البطولة أمين سر الاتحاد الكويتي فوزي المعتوق بالمستويات الفنية التي قدمتها الفرق، وقال: "تعد هذه الدورة من أقوى وأصعب البطولات ، مؤكدا أن الفرق استعدت جيدا كما أن تواجد لاعبين أجانب يصنعون الفارق اثر بشكل ايجابي على البطولة التي لم تحسم بعد وربما يكون الحسم في اليوم الختامي .
ووصف فريق الهلالي بالمميز وأفضل الفرق في الخليج والعرب ، حيث يضم لاعبين مميزين يتقدمهم النجم الكبير أحمد البخيت وهو أحد الفرق المرشحة للبطولة .
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18:06ت م
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