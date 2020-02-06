ثقافي / فضيلة الأنانية ..كتاب لفريق إثراء بأدبي الطائف
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
الطائف 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
أقام فريق إثراء الثقافي مساء أمس بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف جلسة حوارية ناقشت كتاب "فضيلة الأنانية" ضمن سلسلة برامج حديث الكتب .
وتعددت الجوانب التي ناقشها الأعضاء حول ماهية الأنانية ، والحديث عن فلسفة الكاتبة وشخصيتها، ومفاهيم وافكار أخرى في ذات السياق.
ويأتي اللقاء ضمن سلسلة برامج تأهيل الأعضاء وتطويرهم .
ويعد فريق إثراء أول فريق من نوعه يقيم لقاءات تثقيفية تحت إشراف نادي الطائف الأدبي ونخبة من شباب الطائف المميزين.
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18:09ت م
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