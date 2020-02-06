الطائف 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأقام فريق إثراء الثقافي مساء أمس بالنادي الأدبي الثقافي بالطائف جلسة حوارية ناقشت كتاب "فضيلة الأنانية" ضمن سلسلة برامج حديث الكتب .وتعددت الجوانب التي ناقشها الأعضاء حول ماهية الأنانية ، والحديث عن فلسفة الكاتبة وشخصيتها، ومفاهيم وافكار أخرى في ذات السياق.ويأتي اللقاء ضمن سلسلة برامج تأهيل الأعضاء وتطويرهم .ويعد فريق إثراء أول فريق من نوعه يقيم لقاءات تثقيفية تحت إشراف نادي الطائف الأدبي ونخبة من شباب الطائف المميزين.// انتهى //18:09ت م0250