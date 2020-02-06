بيروت 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 1.71% أي ما يعادل 12 نقطة لتقفل عند مستوى 623.72 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 164 ألفاً و741 سهماً، بقيمة مليون و 345 ألفاً و516 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 64 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و177 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و283 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //18:17ت م0251