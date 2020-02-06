اقتصادي / بورصة بيروت تغلق على تراجع بنسبة 1.71 %
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
بيروت 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
أغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية، اليوم على تراجع بنسبة 1.71% أي ما يعادل 12 نقطة لتقفل عند مستوى 623.72 نقطة.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 164 ألفاً و741 سهماً، بقيمة مليون و 345 ألفاً و516 دولاراً أمريكياً، نفّذت من خلال 64 صفقة.
كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و177 ألف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و283 ألف دولار لجلسة التداول السابقة.
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18:17ت م
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