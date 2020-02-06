طرابلس 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأعلن مسؤولو المنتدى الفرنسي الليبي للطاقة اليوم تأجيل انعقاد المنتدى وذلك في بيان عبر الموقع الرسمي للمنتدى.وأشار مسؤولو المنتدى إلى أن قرار التأجيل جاء بسبب ما يمر به قطاع النفط في ليبيا من ظروف راهنة بينها إغلاق موانئ التصدير ووقف الإنتاج في حقول النفط.وكانت المؤسسة الوطنية للنفط ترعى هذا المنتدى الذي كان من المفترض أن يُنظّم في باريس خلال يومي السادس والسابع من فبراير قبل أن يؤجل لموعد غير محدد حتى الآن.وكان من المنتظر أن تشارك في فعاليات المنتدى الغرفة التجارية الليبية الفرنسية وتجمّع جمعية أرباب العمل الفرنسية ”MEDE، إضافة إلى الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة الليبية.// انتهى //19:18ت م0283