نيويورك 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واساستهلت الأسهم الأمريكية تعاملات اليوم على ارتفاع ، حيث واصلت مؤشرات الأسهم الرئيسية صعودها إلى مستويات قياسية جديدة نتيجة تطورات تجارية إيجابية ونتائج أعمال، وإعلان الصين خططها لخفض التعريفات على سلع أمريكية بقيمة 75 مليار دولار بداية من 14 فبراير الجاري، مع تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 أشهر.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 97.73 نقطة بما يعادل 0.33 في المئة ليصل إلى 29388.58 نقطة، كما زاد "ستاندرد آند بورز" 10.23 نقاط أو 0.31 في المئة مسجلا 3344.92 نقطة، وصعد "ناسداك" المجمع 32.30 نقطة أو 0.34 في المئة إلى 9540.98 نقطة.// انتهى //19:18ت م0284