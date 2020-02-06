رفحاء 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واستواصل بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية تنفيذ مضمار المشاة الجديد على الحزام الشمالي للمحافظة بطول 750 متراً وعرض 50 متراً، وتبلغ مساحة المشروع 37599 م2 ، ويحتوي على 14عموداً، و 9مظلات، بقيمة إجمالية للمشروع 2.978.500 ريال، وذلك ضمن مشروعات تنفيذ وتطوير ممرات المشاة في أحياء المحافظة.وروعي في تصميم ممر المشاة الجديد تحقيق درجة عالية من الأمن والسلامة كونه محاذٍ لحركة المركبات، ويشتمل على مجموعة من الخدمات المساندة.// انتهى //19:18ت م0286