طرابلس 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسأكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن قرار نشر بعثة مراقبة أوروبية لوقف إطلاق النار في ليبيا مسألة يجب أن يتخذها الليبيون.وقال خلال تصريحات صحفية عقب انطلاق مفاوضات المسار الأمني العسكري بين طرفي الصراع المسلح في ليبيا: "إن مسألة بعثة المراقبة الاوروبية ستناقش خلال الأسبوع".وأضاف أن الهدف من هذه المحادثات في جنيف هو الاستماع بعناية إلى موقف الجانبين بشأن شروطهما لقبول ترجمة هذه الهدنة إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.// انتهى //19:19ت م0287