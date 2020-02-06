الرباط 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسالتقى وزير الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت اليوم بالرباط وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا الذي يزور المملكة المغربية حالياً.وأوضح الوزير المغربي في تصريح للصحافة عقب اللقاء أن لقاءه مع نظيره الإسباني شكّل مناسبة لتقييم التعاون بين المملكتين خلال السنة الماضية وآفاق التعاون بالنسبة للعام المقبل، مشددًا على انسجام مواقف البلدين بخصوص عدة قضايا.من جهته أشاد وزير الداخلية الإسباني بالتعاون القائم بين بلاده والمغرب في مجال مكافحة الهجرة السرّية ومحاربة منظمات الاتجار بالبشر، والإرهاب، مشيرًا إلى أن المغرب وإسبانيا يعتمدان أيضا مقاربة وقائية من خلال تفكيك عدد مهم من شبكات الجريمة والهجرة السرّية.// انتهى //19:18ت م0288