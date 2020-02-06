رياضي / 60 آلية و 149 من رجال الدفاع المدني بحائل يعملون على سلامة المشاركين بالرالي
الخميس 1441/6/12 هـ الموافق 2020/02/06 م واس
حائل 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واس
تشارك مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل برالي حائل الدولي بـ 60 آلية و 149 ضابطا وفرداً وفق خطة عمل من اللجنة التنفيذية لعمليات رالي حائل الدولي 2020م .
وأوضح رئيس لجنة السلامة بالرالي العقيد صلاح المعارك أن لجنة السلامة تعمل مع بقية اللجان والجهات ذات العلاقة لتحقيق أعلى معايير الأمن الوقائي للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات ، مشيراً إلى أن المهام تتوزع بتواجد فرقة ثابتة و 8 فرق متحركة موزعة على مسار كل مرحلة من مراحل الرالي، إضافة إلى مركز الإشراف الوقائي الميداني الذي يعمل للتأكد من توفر اشتراطات ومعايير السلامة.
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19:30ت م
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