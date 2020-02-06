حائل 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واستشارك مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل برالي حائل الدولي بـ 60 آلية و 149 ضابطا وفرداً وفق خطة عمل من اللجنة التنفيذية لعمليات رالي حائل الدولي 2020م .وأوضح رئيس لجنة السلامة بالرالي العقيد صلاح المعارك أن لجنة السلامة تعمل مع بقية اللجان والجهات ذات العلاقة لتحقيق أعلى معايير الأمن الوقائي للمحافظة على سلامة الأرواح والممتلكات ، مشيراً إلى أن المهام تتوزع بتواجد فرقة ثابتة و 8 فرق متحركة موزعة على مسار كل مرحلة من مراحل الرالي، إضافة إلى مركز الإشراف الوقائي الميداني الذي يعمل للتأكد من توفر اشتراطات ومعايير السلامة.// انتهى //19:30ت م0290