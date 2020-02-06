حائل 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسرفع مدير موسم حائل ماجد آل صاحب التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس هيئة تطوير المنطقة وسمو نائبه على نجاح السباق العالمي للدراجات الصحراوية " تيتان " ضمن فعاليات موسم حائل الذي أقيم على سفوح وأرض أجا واختتم خلال الفترة 29 يناير إلى 1 فبراير بالإضافة إلى رالي داكار الذي استضافته المنطقة وكذلك سباق حائل الدولي للقدرة والتحمُّل وسباق الهجن بمشاركة أكثر من ألفي مطية من المملكة ودول الخليج ورالي حائل ٢٠٢٠.وأكد أن المنطقة شهدت استضافة أكبر البطولات الدولية بمختلف الرياضات المحلية والعالمية بالإضافة للإرث والتاريخ والعراقة ، مقدما التهنئة لجميع أبناء المنطقة على الصورة المشرفة التي ظهر بها الأهالي والزوار من كرم ضيافة وحسن استقبال .وأشار أن موسم حائل وجميع فعالياته نموذجاً للعمل الوطني المشترك بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأمر الذي يؤكد أن موسم حائل بات محط أنظار السياح من كل العالم من خلال زيارة أبطال الرياضات للمنطقة .// انتهـى //19:31ت م0291