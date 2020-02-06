إسلام آباد 12 جمادى الآخرة 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2020 م واسقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية عائشة فاروقي: إن باكستان تأمل في أن تصل محادثات السلام بين الولايات المتحدة وحركة طالبان إلى نتيجة منطقية لتؤدي إلى مفاوضات مباشرة بين الأفغان، وفي نهاية المطاف إلى السلام الدائم في هذه الدولة التي مزقتها الحرب.وأوضحت في الإيجاز الصحفي الأسبوعي اليوم أن باكستان على اتصال مع الأطراف المعنية بالمصالحة الأفغانية، وقد نوقشت هذه القضية مع المبعوث الأمريكي الخاص للمصالحة الأفغانية السفير زلمي خليل زادي الذي زار إسلام آباد قبل أيام، مشيرة إلى أن باكستان تراقب عن كثب التطورات بين الولايات المتحدة وحركة طالبان.وتطرقت إلى الاحتجاجات التي خرجت أمام السفارة الباكستانية في كابل، حيث أوضحت أن باكستان أثارت هذه المسألة مع الجانب الأفغاني للحد من تكرار مثل هذه الحوادث التي لا تخدم العلاقات الثنائية بين البلدين.وحول ذكرى يوم التضامن مع الشعب الكشميري قالت فاروقي: إن باكستان أحيت هذه الذكرى على المستوى الوطني، وتم إحياؤها في سفارات باكستان حول العالم لإبداء التضامن والدعم لشعب كشمير المضطهد في نضاله من أجل حقه في تقرير المصير.وحول تفشي فيروس كورونا في الصين قالت فاروقي: إن أربعة طلاب باكستانيين فقط أصيبوا بالفيروس في الصين، وحالتهم مستقرة.// انتهى //19:37ت م0293