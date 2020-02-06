ظهران الجنوب 12 جمادي الآخر 1441 هـ الموافق 06 فبراير 2019 م واسقام رئيس وأعضاء المجلس البلدي بمركز الفرشة التابع لمحافظة سراة عبيدة أمس بجولات ميدانية لعدد من القرى التابعة للمركز استمعوا خلالها لمطالب الأهالي ومقترحاتهم، كما تفقدوا عددا من المشاريع في مركز خشم عنقار وقرى اثرب والعقاب والقايمة.واطلع رئيس بلدية الفرشة المهندس فائز الغامدي على مراحل تلك المشاريع وجهود البلدية في متابعتها .//انتهى//19:37ت م0294